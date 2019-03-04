Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.254.780.432 1,39
Garanti Bankası 37.212.000.000 0,80
Tüpraş 36.185.574.400 3,68
Akbank 34.944.000.000 0,80
Ereğli Demir Çelik 31.850.000.000 1,12
Turkcell 30.690.000.000 1,93
ASELSAN 27.793.200.000 2,74
İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,53
Bim Mağazalar 26.200.680.000 8,27
Enka İnşaat 25.200.000.000 0,70
İskenderun Demir Çelik 21.431.000.000 1,36
Türk Hava Yolları 19.278.600.000 0,53
Ford Otosan 19.194.777.000 4,93
Sabancı Holding 18.608.483.851 0,64
Türk Telekom 18.130.000.000 2,43
Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46
Şişe Cam 14.580.000.000 1,14
Arçelik 13.852.428.203 1,69
Vakıflar Bankası 12.850.000.000 0,45
Anadolu Efes 12.446.052.628 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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