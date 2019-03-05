Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

23 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 901 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.345.216.594 1,42
Garanti Bankası 38.598.000.000 0,83
Tüpraş 36.486.077.440 3,71
Akbank 36.296.000.000 0,83
Ereğli Demir Çelik 31.360.000.000 1,11
Turkcell 31.218.000.000 1,96
ASELSAN 27.588.000.000 2,72
İş Bankası (C) 27.359.817.600 0,55
Bim Mağazalar 25.714.920.000 8,12
Enka İnşaat 24.800.000.000 0,69
İskenderun Demir Çelik 21.170.000.000 1,35
Türk Hava Yolları 19.609.800.000 0,63
Sabancı Holding 18.751.312.126 0,64
Ford Otosan 18.738.594.000 4,81
Türk Telekom 18.725.000.000 2,51
Yapı ve Kredi Bank. 18.414.571.799 0,47
Şişe Cam 14.647.500.000 1,15
Arçelik 14.055.146.664 1,72
Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,47
Anadolu Efes 12.351.315.786 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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