Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.254.780.432 1,39
Garanti Bankası 36.876.000.000 0,79
Tüpraş 36.511.119.360 3,72
Akbank 33.852.000.000 0,77
Ereğli Demir Çelik 31.150.000.000 1,10
Turkcell 30.646.000.000 1,92
İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,54
Bim Mağazalar 26.398.020.000 7,52
ASELSAN 26.220.000.000 2,59
Enka İnşaat 24.600.000.000 0,77
İskenderun Demir Çelik 20.619.000.000 1,31
Türk Hava Yolları 18.906.000.000 0,60
Ford Otosan 18.721.048.500 4,81
Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47
Sabancı Holding 17.853.534.396 0,61
Türk Telekom 17.640.000.000 2,37
Şişe Cam 14.490.000.000 1,14
Arçelik 13.582.136.921 1,66
Vakıflar Bankası 12.800.000.000 0,45
Anadolu Efes 12.232.894.734 1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı! 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]