Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

37 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 877 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 877 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.570.087.959 1,37
Garanti Bankası 36.540.000.000 0,78
Tüpraş 36.235.658.240 3,69
Akbank 33.124.000.000 0,76
Ereğli Demir Çelik 31.325.000.000 1,10
Turkcell 30.998.000.000 1,95
İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,55
Bim Mağazalar 26.413.200.000 7,52
ASELSAN 25.923.600.000 2,56
Enka İnşaat 24.700.000.000 0,77
İskenderun Demir Çelik 20.677.000.000 1,31
Ford Otosan 18.335.047.500 4,71
Türk Hava Yolları 18.312.600.000 0,59
Türk Telekom 18.130.000.000 2,43
Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46
Sabancı Holding 17.567.877.846 0,60
Şişe Cam 14.715.000.000 1,16
Arçelik 13.784.855.382 1,68
Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,46
Anadolu Efes 12.292.105.260 1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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