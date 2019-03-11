Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.062.908.349
|1,35
|Tüpraş
|36.310.784.000
|3,70
|Garanti Bankası
|36.288.000.000
|0,78
|Akbank
|32.760.000.000
|0,75
|Turkcell
|31.658.000.000
|1,99
|Ereğli Demir Çelik
|31.360.000.000
|1,11
|İş Bankası (C)
|27.134.819.100
|0,55
|Bim Mağazalar
|25.608.660.000
|7,29
|ASELSAN
|25.353.600.000
|2,50
|Enka İnşaat
|24.700.000.000
|0,77
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.992.219.235
|0,46
|Türk Telekom
|17.955.000.000
|2,41
|Türk Hava Yolları
|17.884.800.000
|0,57
|Ford Otosan
|17.738.500.500
|4,56
|Sabancı Holding
|17.363.837.453
|0,59
|Şişe Cam
|14.760.000.000
|1,16
|Arçelik
|13.582.136.921
|1,66
|Vakıflar Bankası
|12.725.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|12.067.105.260
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA
Acun Ilıcalı'nın TV 8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi!
2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler
Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu