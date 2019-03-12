Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.519.369.998 1,37 Garanti Bankası 36.708.000.000 0,79 Tüpraş 36.435.993.600 3,71 Akbank 33.384.000.000 0,76 Turkcell 31.460.000.000 1,98 Ereğli Demir Çelik 31.185.000.000 1,10 İş Bankası (C) 26.954.820.300 0,54 Bim Mağazalar 26.170.320.000 7,45 ASELSAN 26.151.600.000 2,58 Enka İnşaat 24.900.000.000 0,78 İskenderun Demir Çelik 20.561.000.000 1,31 Ford Otosan 18.247.320.000 4,69 Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,47 Türk Telekom 18.130.000.000 2,43 Türk Hava Yolları 17.912.400.000 0,57 Sabancı Holding 17.527.069.767 0,60 Şişe Cam 15.052.500.000 1,18 Arçelik 13.453.748.562 1,64 Vakıflar Bankası 12.775.000.000 0,45 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,08

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 873 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)