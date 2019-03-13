Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

39 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 875 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 875 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.671.523.881 1,37
Garanti Bankası 37.968.000.000 0,81
Tüpraş 37.337.502.720 3,80
Akbank 34.008.000.000 0,78
Turkcell 31.504.000.000 1,98
Ereğli Demir Çelik 31.360.000.000 1,11
İş Bankası (C) 27.134.819.100 0,55
Bim Mağazalar 25.927.440.000 7,38
ASELSAN 25.786.800.000 2,54
Enka İnşaat 25.050.000.000 0,78
İskenderun Demir Çelik 20.648.000.000 1,31
Türk Telekom 18.515.000.000 2,48
Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,47
Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,57
Ford Otosan 17.756.046.000 4,56
Sabancı Holding 17.282.221.296 0,59
Şişe Cam 14.737.500.000 1,16
Arçelik 13.075.340.767 1,60
Vakıflar Bankası 13.075.000.000 0,46
Anadolu Efes 11.889.473.681 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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