Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.077.267.569
|1,38
|Garanti Bankası
|38.472.000.000
|0,82
|Tüpraş
|37.888.424.960
|3,86
|Akbank
|34.372.000.000
|0,78
|Turkcell
|31.372.000.000
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|1,10
|İş Bankası (C)
|27.269.818.200
|0,55
|Bim Mağazalar
|26.231.040.000
|7,47
|ASELSAN
|25.809.600.000
|2,55
|Enka İnşaat
|24.800.000.000
|0,77
|İskenderun Demir Çelik
|20.735.000.000
|1,32
|Türk Telekom
|18.375.000.000
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.245.630.773
|0,47
|Türk Hava Yolları
|17.608.800.000
|0,56
|Ford Otosan
|17.489.354.400
|4,49
|Sabancı Holding
|17.384.241.492
|0,59
|Şişe Cam
|14.692.500.000
|1,15
|Vakıflar Bankası
|13.275.000.000
|0,47
|Arçelik
|12.926.680.562
|1,58
|Anadolu Efes
|11.830.263.155
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA
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