Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.077.267.569 1,38 Garanti Bankası 38.472.000.000 0,82 Tüpraş 37.888.424.960 3,86 Akbank 34.372.000.000 0,78 Turkcell 31.372.000.000 1,97 Ereğli Demir Çelik 31.290.000.000 1,10 İş Bankası (C) 27.269.818.200 0,55 Bim Mağazalar 26.231.040.000 7,47 ASELSAN 25.809.600.000 2,55 Enka İnşaat 24.800.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 20.735.000.000 1,32 Türk Telekom 18.375.000.000 2,47 Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47 Türk Hava Yolları 17.608.800.000 0,56 Ford Otosan 17.489.354.400 4,49 Sabancı Holding 17.384.241.492 0,59 Şişe Cam 14.692.500.000 1,15 Vakıflar Bankası 13.275.000.000 0,47 Arçelik 12.926.680.562 1,58 Anadolu Efes 11.830.263.155 1,05

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)