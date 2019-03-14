Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 880 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 880 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.899.754.705 1,38
Garanti Bankası 38.136.000.000 0,82
Tüpraş 37.362.544.640 3,80
Akbank 34.164.000.000 0,78
Ereğli Demir Çelik 32.060.000.000 1,13
Turkcell 31.504.000.000 1,98
İş Bankası (C) 27.404.817.300 0,55
ASELSAN 26.197.200.000 2,59
Bim Mağazalar 25.745.280.000 7,33
Enka İnşaat 25.000.000.000 0,78
İskenderun Demir Çelik 21.170.000.000 1,35
Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47
Türk Telekom 18.235.000.000 2,45
Türk Hava Yolları 17.981.400.000 0,57
Ford Otosan 17.703.409.500 4,55
Sabancı Holding 17.445.453.610 0,60
Şişe Cam 14.400.000.000 1,13
Arçelik 13.379.418.459 1,63
Vakıflar Bankası 13.225.000.000 0,47
Anadolu Efes 11.842.105.260 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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