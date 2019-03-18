Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 891 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 891 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.001.190.627 1,38
Garanti Bankası 39.018.000.000 0,84
Tüpraş 37.237.335.040 3,79
Akbank 35.308.000.000 0,81
Ereğli Demir Çelik 33.005.000.000 1,16
Turkcell 29.810.000.000 1,87
İş Bankası (C) 29.024.806.500 0,58
Aselsan 26.653.200.000 2,63
Bim Mağazalar 25.881.900.000 7,37
Enka İnşaat 24.450.000.000 0,76
İskenderun Demir Çelik 21.808.000.000 1,39
Yapı ve Kredi Bank. 19.005.865.389 0,49
Türk Telekom 18.830.000.000 2,53
Türk Hava Yolları 18.781.800.000 0,60
Ford Otosan 17.861.319.000 4,59
Sabancı Holding 17.527.069.767 0,60
Şişe Cam 14.512.500.000 1,14
Vakıflar Bankası 13.800.000.000 0,49
Arçelik 12.940.195.126 1,58
Anadolu Efes 12.398.684.207 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Gezintiye Çıkan Dört Arkadaş, Yeni Bir Mağara Keşfetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]