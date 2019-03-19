Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

33 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.950.472.666 1,38
Garanti Bankası 39.354.000.000 0,84
Tüpraş 37.638.005.760 3,83
Akbank 35.412.000.000 0,81
Ereğli Demir Çelik 33.005.000.000 1,16
Turkcell 29.414.000.000 1,85
İş Bankası (C) 29.159.805.600 0,59
ASELSAN 26.676.000.000 2,63
Bim Mağazalar 25.699.740.000 7,32
Enka İnşaat 24.550.000.000 0,76
İskenderun Demir Çelik 21.808.000.000 1,39
Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,50
Türk Hava Yolları 19.499.400.000 0,62
Türk Telekom 18.900.000.000 2,54
Ford Otosan 17.808.682.500 4,57
Sabancı Holding 17.771.918.239 0,61
Şişe Cam 14.400.000.000 1,13
Vakıflar Bankası 13.800.000.000 0,49
Arçelik 12.757.748.510 1,56
Anadolu Efes 12.067.105.260 1,07


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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