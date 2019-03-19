Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
33 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 894 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.950.472.666
|1,38
|Garanti Bankası
|39.354.000.000
|0,84
|Tüpraş
|37.638.005.760
|3,83
|Akbank
|35.412.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|33.005.000.000
|1,16
|Turkcell
|29.414.000.000
|1,85
| İş Bankası (C)
|29.159.805.600
|0,59
|ASELSAN
|26.676.000.000
|2,63
| Bim Mağazalar
|25.699.740.000
|7,32
| Enka İnşaat
|24.550.000.000
|0,76
| İskenderun Demir Çelik
|21.808.000.000
|1,39
| Yapı ve Kredi Bank.
|19.512.688.466
|0,50
|Türk Hava Yolları
|19.499.400.000
|0,62
|Türk Telekom
|18.900.000.000
|2,54
| Ford Otosan
|17.808.682.500
|4,57
|Sabancı Holding
|17.771.918.239
|0,61
|Şişe Cam
|14.400.000.000
|1,13
|Vakıflar Bankası
|13.800.000.000
|0,49
|Arçelik
|12.757.748.510
|1,56
|Anadolu Efes
|12.067.105.260
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: AA
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