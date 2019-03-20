Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
6 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 896 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 896 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.812.678.003
|1,41
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,85
|Tüpraş
|38.614.640.640
|3,93
|Akbank
|35.308.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|32.865.000.000
|1,16
|İş Bankası (C)
|29.204.805.300
|0,59
|Turkcell
|29.040.000.000
|1,82
|Aselsan
|26.470.800.000
|2,61
|Bim Mağazalar
|25.047.000.000
|7,13
|Enka İnşaat
|24.700.000.000
|0,77
|İskenderun Demir Çelik
|21.721.000.000
|1,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.766.100.005
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19.678.800.000
|0,63
|Türk Telekom
|19.215.000.000
|2,58
|Sabancı Holding
|17.731.110.160
|0,61
|Ford Otosan
|17.650.773.000
|4,53
|Şişe Cam
|14.917.500.000
|1,17
|Vakıflar Bankası
|13.875.000.000
|0,49
|Arçelik
|12.737.476.664
|1,56
|Anadolu Efes
|12.090.789.470
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
THY, River Plate'e Sponsor oldu
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak