Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 893 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 45.925.113.686 1,38
Garanti Bankası 40.740.000.000 0,87
Tüpraş 37.337.502.720 3,80
Akbank 35.776.000.000 0,82
Ereğli Demir Çelik 32.585.000.000 1,15
Turkcell 29.436.000.000 1,85
İş Bankası (C) 29.429.803.800 0,59
Aselsan 26.356.800.000 2,60
Enka İnşaat 24.900.000.000 0,78
Bim Mağazalar 24.394.260.000 6,95
İskenderun Demir Çelik 21.750.000.000 1,38
Türk Hava Yolları 20.079.000.000 0,64
Yapı ve Kredi Bank. 19.935.041.030 0,51
Türk Telekom 18.620.000.000 2,50
Sabancı Holding 17.567.877.846 0,60
Ford Otosan 17.377.063.200 4,46
Şişe Cam 14.490.000.000 1,14
Vakıflar Bankası 14.125.000.000 0,50
Arçelik 12.480.699.946 1,53
Anadolu Efes 12.363.157.891 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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