Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 861 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 861 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.240.421.212 1,36
Garanti Bankası 38.556.000.000 0,83
Tüpraş 37.112.125.440 3,78
Akbank 33.072.000.000 0,75
Ereğli Demir Çelik 30.800.000.000 1,09
Turkcell 28.952.000.000 1,82
İş Bankası (C) 26.684.822.100 0,54
ASELSAN 25.330.800.000 2,50
Bim Mağazalar 24.530.880.000 6,98
Enka İnşaat 24.450.000.000 0,76
İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,32
Türk Hava Yolları 18.616.200.000 0,60
Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,48
Ford Otosan 17.391.099.600 4,47
Sabancı Holding 17.241.413.217 0,59
Türk Telekom 16.765.000.000 2,25
Şişe Cam 13.657.500.000 1,07
Vakıflar Bankası 12.900.000.000 0,46
Arçelik 12.555.030.049 1,53
Anadolu Efes 11.948.684.207 1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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