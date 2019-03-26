Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.516.010.538
|1,31
|Tüpraş
|37.638.005.760
|3,83
|Garanti Bankası
|35.490.000.000
|0,76
|Ereğli Demir Çelik
|31.885.000.000
|1,12
|Akbank
|31.304.000.000
|0,71
|Turkcell
|28.160.000.000
|1,77
|İş Bankası (C)
|25.469.830.200
|0,51
|ASELSAN
|24.852.000.000
|2,45
|Enka İnşaat
|24.700.000.000
|0,77
|Bim Mağazalar
|24.439.800.000
|6,96
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|18.602.400.000
|0,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,44
|Ford Otosan
|17.194.590.000
|4,42
|Sabancı Holding
|16.180.403.173
|0,55
|Türk Telekom
|15.995.000.000
|2,15
|Şişe Cam
|13.500.000.000
|1,06
|Arçelik
|12.250.952.357
|1,50
|Vakıflar Bankası
|12.175.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|11.332.894.734
|1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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