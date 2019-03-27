Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 811 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 811 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.472.932.878 1,22
Tüpraş 35.809.945.600 3,64
Garanti Bankası 32.340.000.000 0,69
Ereğli Demir Çelik 30.905.000.000 1,09
Akbank 28.756.000.000 0,66
Turkcell 26.356.000.000 1,66
İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,49
Enka İnşaat 23.650.000.000 0,74
Bim Mağazalar 23.164.680.000 6,60
ASELSAN 22.914.000.000 2,26
İskenderun Demir Çelik 20.271.000.000 1,29
Türk Hava Yolları 17.567.400.000 0,56
Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,42
Ford Otosan 16.057.641.600 4,12
Sabancı Holding 15.058.181.011 0,51
Türk Telekom 15.015.000.000 2,01
Şişe Cam 12.915.000.000 1,01
Arçelik 11.210.330.921 1,37
Vakıflar Bankası 11.025.000.000 0,39
Anadolu Efes 10.776.315.787 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Tüpraş, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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