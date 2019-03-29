Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 816 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 816 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.447.573.898 1,22
Garanti Bankası 34.020.000.000 0,73
Akbank 32.136.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 31.815.000.000 1,12
Tüpraş 31.001.896.960 3,16
Turkcell 26.972.000.000 1,69
İş Bankası (C) 24.524.836.500 0,49
Enka İnşaat 23.550.000.000 0,73
ASELSAN 23.484.000.000 2,32
Bim Mağazalar 23.422.740.000 6,67
İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,32
Yapı ve Kredi Bank. 17.569.866.671 0,45
Türk Hava Yolları 17.388.000.000 0,56
Ford Otosan 16.696.297.800 4,29
Sabancı Holding 15.649.898.151 0,53
Türk Telekom 15.260.000.000 2,05
Şişe Cam 12.802.500.000 1,01
Arçelik 11.325.204.716 1,38
Vakıflar Bankası 11.100.000.000 0,39
Anadolu Efes 10.640.131.576 0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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