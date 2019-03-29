Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 821 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 821 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.802.599.625 1,23
Garanti Bankası 35.028.000.000 0,75
Akbank 32.864.000.000 0,75
Ereğli Demir Çelik 31.920.000.000 1,13
Tüpraş 31.252.316.160 3,18
Turkcell 26.598.000.000 1,67
İş Bankası (C) 24.749.835.000 0,50
ASELSAN 24.259.200.000 2,39
Bim Mağazalar 23.134.320.000 6,59
Enka İnşaat 22.950.000.000 0,71
İskenderun Demir Çelik 20.735.000.000 1,32
Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46
Türk Hava Yolları 17.843.400.000 0,57
Ford Otosan 17.117.389.800 4,40
Sabancı Holding 15.996.766.819 0,55
Türk Telekom 15.225.000.000 2,04
Şişe Cam 13.117.500.000 1,03
Arçelik 11.419.806.664 1,40
Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,40
Anadolu Efes 10.367.763.155 0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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