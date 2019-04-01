Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

31 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 822 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 822 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.701.163.703 1,22
Garanti Bankası 34.188.000.000 0,73
Tüpraş 33.030.292.480 3,36
Akbank 31.928.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 31.570.000.000 1,11
Turkcell 26.268.000.000 1,65
İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,51
ASELSAN 24.145.200.000 2,38
Enka İnşaat 23.800.000.000 0,74
Bim Mağazalar 23.270.940.000 6,63
İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,33
Türk Hava Yolları 17.940.000.000 0,57
Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46
Ford Otosan 16.183.969.200 4,16
Sabancı Holding 16.037.574.898 0,55
Türk Telekom 15.715.000.000 2,11
Şişe Cam 13.117.500.000 1,03
Arçelik 11.730.641.639 1,43
Vakıflar Bankası 11.100.000.000 0,39
Anadolu Efes 11.078.289.471 0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:54 Kaynak: AA

Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu Keşan'da AK Parti ve CHP Aynı Zamanda Zafer Yürüyüşü Yaptı, Kazananı 12 Oy Belirledi Kripto Para Piyasa Hacmi 20 Kasım'dan Bu Yana İlk Kez 145 Milyar Doların Üzerine Çıktı Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:25:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]