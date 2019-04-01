Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

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Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Keşan'da AK Parti ve CHP Aynı Zamanda Zafer Yürüyüşü Yaptı, Kazananı 12 Oy Belirledi

Kripto Para Piyasa Hacmi 20 Kasım'dan Bu Yana İlk Kez 145 Milyar Doların Üzerine Çıktı