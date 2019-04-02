Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

7 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding41.842.317.8251,26
Garanti Bankası34.356.000.0000,74
Tüpraş33.430.963.2003,40
Akbank31.928.000.0000,73
Ereğli Demir Çelik31.780.000.0001,12
Turkcell26.664.000.0001,67
İş Bankası (C)25.424.830.5000,51
Enka İnşaat23.950.000.0000,75
ASELSAN23.848.800.0002,35
Bim Mağazalar23.802.240.0006,78
İskenderun Demir Çelik20.851.000.0001,33
Yapı ve Kredi Bank.18.330.101.2860,47
Türk Hava Yolları18.036.600.0000,58
Ford Otosan16.310.296.8004,19
Sabancı Holding15.690.706.2290,54
Türk Telekom15.680.000.0002,10
Şişe Cam12.870.000.0001,01
Arçelik12.183.379.5361,49
Vakıflar Bankası11.150.000.0000,39
Anadolu Efes10.936.184.2080,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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