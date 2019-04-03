Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 828 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.893.035.786 1,26
Garanti Bankası 34.482.000.000 0,74
Tüpraş 32.779.873.280 3,34
Ereğli Demir Çelik 31.850.000.000 1,12
Akbank 31.356.000.000 0,72
Turkcell 26.730.000.000 1,68
İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,51
Bim Mağazalar 24.045.120.000 6,85
Enka İnşaat 23.950.000.000 0,75
ASELSAN 23.757.600.000 2,34
İskenderun Demir Çelik 20.822.000.000 1,32
Türk Hava Yolları 18.492.000.000 0,59
Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46
Ford Otosan 17.173.535.400 4,41
Sabancı Holding 15.690.706.229 0,54
Türk Telekom 15.505.000.000 2,08
Şişe Cam 12.667.500.000 0,99
Arçelik 12.163.107.690 1,49
Anadolu Efes 11.131.578.944 0,99
Vakıflar Bankası 10.775.000.000 0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:10 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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