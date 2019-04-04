Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.324.138.455 1,27 Garanti Bankası 34.860.000.000 0,75 Tüpraş 32.579.537.920 3,32 Ereğli Demir Çelik 32.480.000.000 1,15 Akbank 31.720.000.000 0,72 Turkcell 27.280.000.000 1,71 İş Bankası (C) 25.469.830.200 0,51 Bim Mağazalar 24.409.440.000 6,95 Enka İnşaat 23.950.000.000 0,75 ASELSAN 23.917.200.000 2,36 İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.223.400.000 0,61 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Ford Otosan 17.117.389.800 4,40 Sabancı Holding 15.609.090.072 0,53 Türk Telekom 15.575.000.000 2,09 Şişe Cam 12.442.500.000 0,98 Arçelik 12.291.496.049 1,50 Anadolu Efes 11.007.236.839 0,98 Vakıflar Bankası 10.825.000.000 0,38

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 829 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)