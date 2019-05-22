Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

11 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 736 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 736 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 36.998.752.550 1,14
Garanti Bankası 29.694.000.000 0,62
Tüpraş 29.299.046.400 2,51
Akbank 28.600.000.000 0,60
Turkcell 25.058.000.000 1,48
Enka İnşaat 25.000.000.000 0,70
Ereğli Demir Çelik 24.850.000.000 0,94
Bim Mağazalar 21.980.640.000 5,88
İş Bankası (C) 21.824.854.500 0,43
ASELSAN 18.912.600.000 1,76
Ford Otosan 17.348.990.400 4,97
İskenderun Demir Çelik 16.211.000.000 1,18
Yapı ve Kredi Bank. 15.627.044.875 0,40
Türk Hava Yolları 15.538.800.000 0,47
Sabancı Holding 14.180.807.320 0,48
Türk Telekom 13.860.000.000 1,76
Şişe Cam 11.160.000.000 0,85
Anadolu Efes 10.574.999.997 0,88
Arçelik 10.203.495.896 1,16
Vakıflar Bankası 8.475.000.000 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:49 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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