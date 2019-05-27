Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

2 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 756 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 756 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 38.190.624.633 1,17
Garanti Bankası 31.164.000.000 0,65
Akbank 29.380.000.000 0,62
Tüpraş 29.324.088.320 2,51
Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 24.920.000.000 0,94
Turkcell 24.706.000.000 1,46
İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,44
Bim Mağazalar 22.238.700.000 5,95
ASELSAN 19.391.400.000 1,80
Ford Otosan 18.177.138.000 5,21
İskenderun Demir Çelik 17.371.000.000 1,26
Türk Hava Yolları 16.366.800.000 0,49
Yapı ve Kredi Bank. 15.964.926.927 0,41
Türk Telekom 14.525.000.000 1,84
Sabancı Holding 14.405.251.753 0,49
Şişe Cam 11.385.000.000 0,87
Arçelik 10.899.495.947 1,24
Anadolu Efes 10.675.657.892 0,89
Vakıflar Bankası 8.850.000.000 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:43 Kaynak: AA
Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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