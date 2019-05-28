Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

57 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 769 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 769 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 39.712.163.463 1,22
Garanti Bankası 31.710.000.000 0,66
Akbank 30.316.000.000 0,64
Tüpraş 30.100.387.840 2,58
Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 25.340.000.000 0,95
Turkcell 25.124.000.000 1,48
Bim Mağazalar 22.754.820.000 6,08
İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,45
ASELSAN 19.722.000.000 1,83
Ford Otosan 18.633.321.000 5,34
İskenderun Demir Çelik 17.806.000.000 1,29
Türk Hava Yolları 16.739.400.000 0,50
Yapı ve Kredi Bank. 16.218.338.465 0,42
Türk Telekom 14.980.000.000 1,90
Sabancı Holding 14.915.352.736 0,51
Şişe Cam 11.632.500.000 0,88
Arçelik 11.176.544.511 1,28
Anadolu Efes 10.853.289.471 0,90
Tekfen Holding 9.146.400.000 1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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