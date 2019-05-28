Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 765 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:36 Kaynak: AA
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 765 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.697.804.243
|1,19
|Garanti Bankası
|31.668.000.000
|0,66
|Akbank
|29.796.000.000
|0,63
|Tüpraş
|29.549.465.600
|2,53
| Enka İnşaat
|25.750.000.000
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|25.095.000.000
|0,95
|Turkcell
|24.794.000.000
|1,46
| Bim Mağazalar
|22.770.000.000
|6,09
| İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,44
|ASELSAN
|19.801.800.000
|1,84
| Ford Otosan
|18.738.594.000
|5,37
| İskenderun Demir Çelik
|17.835.000.000
|1,30
|Türk Hava Yolları
|16.670.400.000
|0,50
| Yapı ve Kredi Bank.
|16.133.867.952
|0,41
|Türk Telekom
|15.050.000.000
|1,91
|Sabancı Holding
|14.568.484.067
|0,50
|Şişe Cam
|11.632.500.000
|0,88
|Arçelik
|11.000.855.177
|1,26
|Anadolu Efes
|10.936.184.208
|0,91
| Tekfen Holding
|9.079.800.000
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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