Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 770 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 770 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.255.701.814
|1,21
|Garanti Bankası
|31.458.000.000
|0,65
|Akbank
|29.900.000.000
|0,63
|Tüpraş
|29.799.884.800
|2,55
|Enka İnşaat
|25.700.000.000
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|25.585.000.000
|0,96
|Turkcell
|25.300.000.000
|1,49
|Bim Mağazalar
|23.377.200.000
|6,25
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,44
|ASELSAN
|19.915.800.000
|1,85
|Ford Otosan
|18.808.776.000
|5,39
|İskenderun Demir Çelik
|17.980.000.000
|1,31
|Türk Hava Yolları
|16.656.600.000
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.133.867.952
|0,41
|Türk Telekom
|14.875.000.000
|1,88
|Sabancı Holding
|14.854.140.618
|0,51
|Şişe Cam
|11.632.500.000
|0,88
|Arçelik
|11.338.719.280
|1,29
|Anadolu Efes
|11.173.026.313
|0,93
|Tekfen Holding
|9.153.800.000
|1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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