Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 786 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 786 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 40.523.650.839 1,25
Garanti Bankası 32.886.000.000 0,68
Tüpraş 31.878.364.160 2,73
Akbank 30.836.000.000 0,65
Enka İnşaat 26.250.000.000 0,74
Ereğli Demir Çelik 25.445.000.000 0,96
Turkcell 25.278.000.000 1,49
Bim Mağazalar 23.695.980.000 6,33
İş Bankası (C) 23.084.846.100 0,46
ASELSAN 20.485.800.000 1,90
Ford Otosan 18.949.140.000 5,43
İskenderun Demir Çelik 18.009.000.000 1,31
Türk Hava Yolları 17.098.200.000 0,52
Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,42
Türk Telekom 15.750.000.000 2,00
Sabancı Holding 15.609.090.072 0,53
Şişe Cam 11.565.000.000 0,88
Arçelik 11.527.923.177 1,32
Anadolu Efes 11.084.210.523 0,92
Tekfen Holding 9.153.800.000 1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:26 Kaynak: AA
Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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