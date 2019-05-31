Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.157.625.352 1,27 Garanti Bankası 33.306.000.000 0,69 Tüpraş 32.804.915.200 2,81 Akbank 31.096.000.000 0,65 Enka İnşaat 26.500.000.000 0,75 Turkcell 25.608.000.000 1,51 Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,96 Bim Mağazalar 24.196.920.000 6,47 İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,46 ASELSAN 20.839.200.000 1,94 Ford Otosan 19.317.595.500 5,53 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,30 Türk Hava Yolları 17.236.200.000 0,52 Yapı ve Kredi Bank. 16.809.632.055 0,43 Türk Telekom 16.240.000.000 2,06 Sabancı Holding 15.813.130.465 0,54 Arçelik 11.771.185.331 1,34 Şişe Cam 11.700.000.000 0,89 Anadolu Efes 11.398.026.313 0,95 TAV Havalimanları 9.241.875.000 1,56

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 793 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)