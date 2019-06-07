Borsa şirketlerinin piyasa değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:12 Kaynak: AA
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|Son Fiyat
|Piyasa Değeri
|KOC HOLDING
|16,29
|41.309.778.420
|T. GARANTI BANKASI
|8,12
|34.103.999.999
|AKBANK
|6,16
|32.032.000.000
|TUPRS TURKIYE PETROL AS
|126
|31.552.819.200
|TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
|12,38
|27.236.000.000
|ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
|5,27
|26.349.999.999
|EREGLI DEMIR CELIK
|7,39
|25.865.000.000
|BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
|79
|23.984.400.000
|T. IS BANKASI C GRUBU
|5,05
|22.724.848.500
|ASELSAN
|18,42
|20.998.800.000
|FORD OTOMOTIV SANAYI
|54,4
|19.089.504.000
|TURK HAVA YOLLARI AS
|12,99
|17.926.200.000
|YAPI VE KREDI BANKASI AS
|2,03
|17.147.513.529
|TURK TELEKOMUNIKASYON AS
|4,72
|16.520.000.000
|HACI OMER SABANCI HOLDING
|7,94
|16.200.807.760
|ARCELIK
|17,28
|11.676.583.382
|T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS
|5,18
|11.655.000.000
|ANADOLU EFES BIRACILIK A.S.
|19,17
|11.350.657.891
|TEKFEN HOLDING AS
|26,18
|9.686.600.000
|TAV HAVALIMANLARI AS
|26,02
|9.452.578.125
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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