Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 826 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 826 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.893.035.786 1,29
Garanti Bankası 35.112.000.000 0,73
Akbank 33.540.000.000 0,71
Tüpraş 31.527.777.280 2,70
Turkcell 27.874.000.000 1,64
Ereğli Demir Çelik 26.740.000.000 1,01
Enka İnşaat 26.600.000.000 0,75
Bim Mağazalar 24.363.900.000 6,51
İş Bankası (C) 23.759.841.600 0,47
ASELSAN 21.717.000.000 2,02
Ford Otosan 20.089.597.500 5,75
İskenderun Demir Çelik 19.314.000.000 1,40
Türk Hava Yolları 18.298.800.000 0,55
Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,46
Sabancı Holding 16.731.312.234 0,57
Türk Telekom 16.555.000.000 2,10
Şişe Cam 12.015.000.000 0,91
Arçelik 11.804.971.741 1,35
Anadolu Efes 11.599.342.102 0,97
Vakıflar Bankası 9.800.000.000 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Ekonomi
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