Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.208.343.313 1,27
Garanti Bankası 33.390.000.000 0,69
Akbank 31.772.000.000 0,67
Tüpraş 29.900.052.480 2,56
Turkcell 26.642.000.000 1,57
Ereğli Demir Çelik 26.145.000.000 0,98
Enka İnşaat 25.700.000.000 0,72
Bim Mağazalar 23.529.000.000 6,29
İş Bankası (C) 22.364.850.900 0,44
Aselsan 20.394.600.000 1,89
Ford Otosan 19.528.141.500 5,59
İskenderun Demir Çelik 18.531.000.000 1,35
Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46
Türk Hava Yolları 17.457.000.000 0,53
Türk Telekom 15.995.000.000 2,03
Sabancı Holding 15.629.494.111 0,53
Arçelik 11.791.457.177 1,35
Şişe Cam 11.317.500.000 0,86
Anadolu Efes 10.959.868.418 0,91
Tekfen Holding 9.479.400.000 1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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