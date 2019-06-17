Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

21 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 808 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 42.248.061.513 1,30
Garanti Bankası 34.020.000.000 0,71
Akbank 32.084.000.000 0,67
Tüpraş 29.649.633.280 2,54
Turkcell 27.038.000.000 1,60
Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 25.550.000.000 0,96
Bim Mağazalar 23.771.880.000 6,35
İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,46
Aselsan 20.406.000.000 1,90
Ford Otosan 20.036.961.000 5,74
İskenderun Demir Çelik 18.763.000.000 1,36
Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46
Türk Hava Yolları 17.898.600.000 0,54
Türk Telekom 16.485.000.000 2,09
Sabancı Holding 16.017.170.858 0,55
Arçelik 11.832.000.870 1,35
Şişe Cam 11.430.000.000 0,87
Anadolu Efes 11.090.131.576 0,92
Tekfen Holding 9.775.400.000 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Koç Holding, Borsa İstanbul
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