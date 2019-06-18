Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.327.497.914 1,36
Garanti Bankası 34.986.000.000 0,73
Akbank 33.280.000.000 0,70
Tüpraş 30.150.471.680 2,58
Turkcell 27.830.000.000 1,64
Ereğli Demir Çelik 26.075.000.000 0,98
Enka İnşaat 26.000.000.000 0,73
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,49
Bim Mağazalar 24.409.440.000 6,53
ASELSAN 20.953.200.000 1,95
Ford Otosan 20.738.781.000 5,94
İskenderun Demir Çelik 18.850.000.000 1,37
Yapı ve Kredi Bank. 18.836.924.363 0,48
Türk Hava Yolları 18.243.600.000 0,55
Türk Telekom 17.185.000.000 2,18
Sabancı Holding 16.751.716.274 0,57
Arçelik 12.372.583.434 1,41
Şişe Cam 11.610.000.000 0,88
Anadolu Efes 11.492.763.155 0,96
Tekfen Holding 10.064.000.000 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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