Borsa şirketlerinin piyasa değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:24 Kaynak: AA
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.023.190.148
|1,35
|Garanti Bankası
|35.112.000.000
|0,73
|Akbank
|33.696.000.000
|0,71
|Tüpraş
|29.900.052.480
|2,56
|Turkcell
|27.302.000.000
|1,61
|Enka İnşaat
|26.100.000.000
|0,73
|Ereğli Demir Çelik
|25.935.000.000
|0,98
| İş Bankası (C)
|24.299.838.000
|0,48
|Bim Mağazalar
|24.166.560.000
|6,46
| Ford Otosan
|21.370.419.000
|6,12
|ASELSAN
|20.406.000.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.090.335.902
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,36
|Türk Hava Yolları
|17.815.800.000
|0,54
|Sabancı Holding
|17.016.968.785
|0,58
|Türk Telekom
|16.870.000.000
|2,14
|Arçelik
|12.392.855.280
|1,41
|Şişe Cam
|11.700.000.000
|0,89
|Anadolu Efes
|11.439.473.681
|0,95
|Tekfen Holding
|9.990.000.000
|2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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