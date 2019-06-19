Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 828 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.023.190.148 1,35
Garanti Bankası 35.112.000.000 0,73
Akbank 33.696.000.000 0,71
Tüpraş 29.900.052.480 2,56
Turkcell 27.302.000.000 1,61
Enka İnşaat 26.100.000.000 0,73
Ereğli Demir Çelik 25.935.000.000 0,98
İş Bankası (C) 24.299.838.000 0,48
Bim Mağazalar 24.166.560.000 6,46
Ford Otosan 21.370.419.000 6,12
ASELSAN 20.406.000.000 1,90
Yapı ve Kredi Bank. 19.090.335.902 0,49
İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,36
Türk Hava Yolları 17.815.800.000 0,54
Sabancı Holding 17.016.968.785 0,58
Türk Telekom 16.870.000.000 2,14
Arçelik 12.392.855.280 1,41
Şişe Cam 11.700.000.000 0,89
Anadolu Efes 11.439.473.681 0,95
Tekfen Holding 9.990.000.000 2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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