Borsa şirketlerinin piyasa değeri
27 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.124.626.070
|1,36
|Garanti Bankası
|35.826.000.000
|0,74
|Akbank
|34.216.000.000
|0,72
|Tüpraş
|29.799.884.800
|2,55
|Turkcell
|27.456.000.000
|1,62
|Enka İnşaat
|25.950.000.000
|0,73
|Ereğli Demir Çelik
|25.900.000.000
|0,98
|İş Bankası (C)
|24.839.834.400
|0,49
|Bim Mağazalar
|24.257.640.000
|6,48
|Ford Otosan
|21.124.782.000
|6,05
|ASELSAN
|20.406.000.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.259.276.928
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|18.850.000.000
|1,37
|Türk Hava Yolları
|17.898.600.000
|0,54
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,59
|Türk Telekom
|17.045.000.000
|2,16
|Arçelik
|12.656.389.280
|1,44
|Anadolu Efes
|11.717.763.155
|0,97
|Şişe Cam
|11.520.000.000
|0,88
|Tekfen Holding
|9.879.000.000
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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