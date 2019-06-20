Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.037.549.368
|1,39
|Garanti Bankası
|37.086.000.000
|0,77
|Akbank
|35.568.000.000
|0,75
|Tüpraş
|29.299.046.400
|2,51
|Turkcell
|28.050.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|26.460.000.000
|1,00
|Enka İnşaat
|25.950.000.000
|0,73
|İş Bankası (C)
|25.559.829.600
|0,51
|Bim Mağazalar
|24.424.620.000
|6,53
|Ford Otosan
|21.423.055.500
|6,14
|ASELSAN
|20.827.800.000
|1,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.850.570.517
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.937.000.000
|1,38
|Türk Hava Yolları
|18.243.600.000
|0,55
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,60
|Türk Telekom
|17.430.000.000
|2,21
|Arçelik
|13.048.311.639
|1,49
|Anadolu Efes
|11.682.236.839
|0,97
|Şişe Cam
|11.632.500.000
|0,88
|Tekfen Holding
|10.012.200.000
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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