Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

2 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.037.549.368 1,39
Garanti Bankası 37.086.000.000 0,77
Akbank 35.568.000.000 0,75
Tüpraş 29.299.046.400 2,51
Turkcell 28.050.000.000 1,65
Ereğli Demir Çelik 26.460.000.000 1,00
Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73
İş Bankası (C) 25.559.829.600 0,51
Bim Mağazalar 24.424.620.000 6,53
Ford Otosan 21.423.055.500 6,14
ASELSAN 20.827.800.000 1,94
Yapı ve Kredi Bank. 19.850.570.517 0,51
İskenderun Demir Çelik 18.937.000.000 1,38
Türk Hava Yolları 18.243.600.000 0,55
Sabancı Holding 17.547.473.807 0,60
Türk Telekom 17.430.000.000 2,21
Arçelik 13.048.311.639 1,49
Anadolu Efes 11.682.236.839 0,97
Şişe Cam 11.632.500.000 0,88
Tekfen Holding 10.012.200.000 2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:23 Kaynak: AA
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