Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 830 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 830 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.820.318.304 1,35
Garanti Bankası 35.658.000.000 0,74
Akbank 34.372.000.000 0,72
Tüpraş 28.998.543.360 2,48
Turkcell 27.170.000.000 1,60
Ereğli Demir Çelik 26.285.000.000 0,99
Enka İnşaat 25.900.000.000 0,73
İş Bankası (C) 24.974.833.500 0,50
Bim Mağazalar 23.741.520.000 6,35
Ford Otosan 21.072.145.500 6,04
ASELSAN 20.679.600.000 1,92
Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,50
İskenderun Demir Çelik 18.792.000.000 1,37
Türk Hava Yolları 17.719.200.000 0,53
Türk Telekom 16.765.000.000 2,12
Sabancı Holding 16.731.312.234 0,57
Arçelik 12.825.321.331 1,46
Şişe Cam 11.430.000.000 0,87
Anadolu Efes 11.409.868.418 0,95
Tekfen Holding 9.775.400.000 2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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