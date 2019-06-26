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Bitcoin sert yükseliyor! 13 bin dolara dayandı

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı