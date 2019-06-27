Borsa şirketlerinin piyasa değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:24 Kaynak: AA
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 846 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.302.138.934
|1,36
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,78
|Akbank
|34.892.000.000
|0,73
|Tüpraş
|28.447.621.120
|2,43
|Enka İnşaat
|27.750.000.000
|0,78
|Turkcell
|27.588.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|27.335.000.000
|1,03
| İş Bankası (C)
|26.729.821.800
|0,53
|Bim Mağazalar
|23.225.400.000
|6,21
| Ford Otosan
|21.545.874.000
|6,17
|ASELSAN
|20.531.400.000
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,52
| İskenderun Demir Çelik
|19.401.000.000
|1,41
|Türk Telekom
|17.745.000.000
|2,25
|Türk Hava Yolları
|17.291.400.000
|0,52
|Sabancı Holding
|17.139.393.020
|0,58
|Arçelik
|13.109.127.177
|1,50
|Anadolu Efes
|11.913.157.892
|0,99
|Şişe Cam
|11.745.000.000
|0,89
|Vakıflar Bankası
|10.150.000.000
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor
Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu
Times: Türkiye'nin doğal gaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir