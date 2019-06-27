Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

5 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 859 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.048.549.129 1,36
Garanti Bankası 37.590.000.000 0,78
Akbank 34.736.000.000 0,73
Tüpraş 28.497.704.960 2,44
Turkcell 27.918.000.000 1,65
Ereğli Demir Çelik 27.405.000.000 1,03
Enka İnşaat 27.000.000.000 0,76
İş Bankası (C) 26.729.821.800 0,53
Bim Mağazalar 23.316.480.000 6,23
Ford Otosan 21.440.601.000 6,14
ASELSAN 20.531.400.000 1,91
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,52
İskenderun Demir Çelik 19.372.000.000 1,41
Türk Telekom 17.640.000.000 2,24
Türk Hava Yolları 17.470.800.000 0,53
Sabancı Holding 17.282.221.296 0,59
Arçelik 13.041.554.357 1,49
Anadolu Efes 11.924.999.997 0,99
Şişe Cam 11.812.500.000 0,90
Vakıflar Bankası 10.250.000.000 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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