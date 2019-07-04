Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

4 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 874 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 874 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.113.626.310 1,39
Garanti Bankası 41.076.000.000 0,85
Akbank 37.076.000.000 0,78
Turkcell 29.040.000.000 1,71
Tüpraş 28.898.375.680 2,47
Enka İnşaat 28.350.000.000 0,80
İş Bankası (C) 28.259.811.600 0,56
Ereğli Demir Çelik 27.020.000.000 1,02
Bim Mağazalar 26.185.500.000 7,00
Yapı ve Kredi Bank. 21.455.510.261 0,55
Ford Otosan 21.335.328.000 6,11
ASELSAN 20.805.000.000 1,93
İskenderun Demir Çelik 20.126.000.000 1,46
Türk Telekom 18.550.000.000 2,35
Türk Hava Yolları 18.409.200.000 0,56
Sabancı Holding 18.261.615.182 0,62
Arçelik 13.122.641.741 1,50
Anadolu Efes 12.221.052.628 1,02
Vakıflar Bankası 11.750.000.000 0,41
Şişe Cam 11.475.000.000 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:27:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]