Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

32 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.885.395.485 1,38
Garanti Bankası 42.084.000.000 0,87
Akbank 38.792.000.000 0,82
İş Bankası (C) 29.339.804.400 0,58
Tüpraş 29.073.669.120 2,49
Turkcell 28.908.000.000 1,71
Enka İnşaat 28.900.000.000 0,81
Ereğli Demir Çelik 26.915.000.000 1,01
Bim Mağazalar 25.988.160.000 6,95
Yapı ve Kredi Bank. 22.046.803.851 0,56
Ford Otosan 20.949.327.000 6,00
ASELSAN 20.816.400.000 1,93
İskenderun Demir Çelik 19.691.000.000 1,43
Sabancı Holding 18.751.312.126 0,64
Türk Telekom 18.725.000.000 2,37
Türk Hava Yolları 18.574.800.000 0,56
Arçelik 13.176.699.998 1,50
Vakıflar Bankası 12.100.000.000 0,42
Anadolu Efes 12.067.105.260 1,00
Şişe Cam 11.565.000.000 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:29 Kaynak: AA
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