Borsa şirketlerinin piyasa değeri
7 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.149.985.051
|1,36
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,86
|Akbank
|38.636.000.000
|0,81
|İş Bankası (C)
|29.204.805.300
|0,58
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,81
|Tüpraş
|28.222.243.840
|2,41
|Turkcell
|27.742.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|26.495.000.000
|1,00
|Bim Mağazalar
|25.927.440.000
|6,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.469.156.415
|0,58
|Ford Otosan
|20.984.418.000
|6,01
|ASELSAN
|20.406.000.000
|1,90
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,41
|Türk Telekom
|18.025.000.000
|2,28
|Sabancı Holding
|17.975.958.632
|0,61
|Türk Hava Yolları
|17.926.200.000
|0,54
|Arçelik
|13.142.913.587
|1,50
|Anadolu Efes
|12.078.947.365
|1,00
|Vakıflar Bankası
|11.925.000.000
|0,42
|Şişe Cam
|11.295.000.000
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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