Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 879 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.149.985.051 1,36
Garanti Bankası 41.664.000.000 0,86
Akbank 38.636.000.000 0,81
İş Bankası (C) 29.204.805.300 0,58
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,81
Tüpraş 28.222.243.840 2,41
Turkcell 27.742.000.000 1,64
Ereğli Demir Çelik 26.495.000.000 1,00
Bim Mağazalar 25.927.440.000 6,93
Yapı ve Kredi Bank. 22.469.156.415 0,58
Ford Otosan 20.984.418.000 6,01
ASELSAN 20.406.000.000 1,90
İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,41
Türk Telekom 18.025.000.000 2,28
Sabancı Holding 17.975.958.632 0,61
Türk Hava Yolları 17.926.200.000 0,54
Arçelik 13.142.913.587 1,50
Anadolu Efes 12.078.947.365 1,00
Vakıflar Bankası 11.925.000.000 0,42
Şişe Cam 11.295.000.000 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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