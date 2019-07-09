Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

32 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 870 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 870 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.073.908.109 1,36
Garanti Bankası 40.992.000.000 0,85
Akbank 38.688.000.000 0,81
Enka İnşaat 29.200.000.000 0,82
Tüpraş 28.948.459.520 2,48
İş Bankası (C) 28.664.808.900 0,57
Turkcell 28.072.000.000 1,66
Bim Mağazalar 26.185.500.000 7,00
Ereğli Demir Çelik 25.935.000.000 0,98
Yapı ve Kredi Bank. 21.455.510.261 0,55
Ford Otosan 20.791.417.500 5,96
ASELSAN 20.041.200.000 1,86
İskenderun Demir Çelik 19.314.000.000 1,40
Sabancı Holding 18.384.039.418 0,63
Türk Telekom 17.920.000.000 2,27
Türk Hava Yolları 17.401.800.000 0,52
Arçelik 12.771.263.074 1,46
Anadolu Efes 11.924.999.997 0,99
Vakıflar Bankası 11.525.000.000 0,40
Şişe Cam 10.755.000.000 0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
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