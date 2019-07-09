Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 862 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 862 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.276.779.953 1,36
Garanti Bankası 40.110.000.000 0,83
Akbank 38.272.000.000 0,80
Enka İnşaat 29.400.000.000 0,83
Tüpraş 28.898.375.680 2,47
İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,56
Turkcell 28.050.000.000 1,65
Bim Mağazalar 26.716.800.000 7,14
Ereğli Demir Çelik 25.480.000.000 0,96
Ford Otosan 21.194.964.000 6,07
Yapı ve Kredi Bank. 21.117.628.210 0,54
ASELSAN 19.482.600.000 1,81
İskenderun Demir Çelik 19.401.000.000 1,41
Sabancı Holding 18.098.382.868 0,62
Türk Telekom 17.570.000.000 2,23
Türk Hava Yolları 16.932.600.000 0,51
Arçelik 12.703.690.254 1,45
Anadolu Efes 11.913.157.892 0,99
Vakıflar Bankası 11.300.000.000 0,39
Şişe Cam 10.710.000.000 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:44 Kaynak: AA
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