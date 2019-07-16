Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

8 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.229.421.452 1,42
Garanti Bankası 38.220.000.000 0,79
Akbank 37.180.000.000 0,78
Tüpraş 31.477.693.440 2,69
Enka İnşaat 29.350.000.000 0,83
Turkcell 29.282.000.000 1,73
İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,55
Bim Mağazalar 26.868.600.000 7,18
Ereğli Demir Çelik 25.795.000.000 0,97
Yapı ve Kredi Bank. 21.286.569.236 0,54
Ford Otosan 21.230.055.000 6,08
Aselsan 19.425.600.000 1,80
İskenderun Demir Çelik 19.198.000.000 1,39
Sabancı Holding 18.649.291.929 0,63
Türk Telekom 18.620.000.000 2,36
Türk Hava Yolları 17.125.800.000 0,52
Arçelik 13.609.166.049 1,55
Vakıflar Bankası 11.650.000.000 0,41
Anadolu Efes 11.433.552.629 0,95
Şişe Cam 11.025.000.000 0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Açarsanız garanti bozulur' dedi, kutulara tahta koyup klima diye sattı Ömer Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken hediye Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]