Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

2 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 890 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 890 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 46.736.601.062 1,44
Garanti Bankası 40.194.000.000 0,83
Akbank 38.792.000.000 0,82
Tüpraş 31.652.986.880 2,71
Turkcell 29.172.000.000 1,72
Enka İnşaat 29.000.000.000 0,82
İş Bankası (C) 28.529.809.800 0,57
Bim Mağazalar 27.278.460.000 7,29
Ereğli Demir Çelik 25.935.000.000 0,98
Yapı ve Kredi Bank. 22.469.156.415 0,58
Ford Otosan 21.721.329.000 6,22
Aselsan 20.930.400.000 1,94
İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,42
Türk Telekom 19.215.000.000 2,43
Sabancı Holding 18.628.887.890 0,63
Türk Hava Yolları 17.802.000.000 0,54
Arçelik 13.467.263.126 1,54
Vakıflar Bankası 12.100.000.000 0,42
Anadolu Efes 11.865.789.471 0,99
Şişe Cam 11.137.500.000 0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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