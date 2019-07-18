Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

3 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 897 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.700.242.321 1,47
Garanti Bankası 40.782.000.000 0,85
Akbank 39.520.000.000 0,83
Tüpraş 32.304.076.800 2,76
Turkcell 29.348.000.000 1,73
Enka İnşaat 29.050.000.000 0,82
İş Bankası (C) 28.934.807.100 0,57
Bim Mağazalar 27.612.420.000 7,38
Ereğli Demir Çelik 26.215.000.000 0,99
Yapı ve Kredi Bank. 22.722.567.954 0,58
Ford Otosan 22.177.512.000 6,35
Aselsan 20.827.800.000 1,94
İskenderun Demir Çelik 19.778.000.000 1,44
Türk Telekom 19.460.000.000 2,47
Sabancı Holding 18.894.140.401 0,64
Türk Hava Yolları 17.995.200.000 0,54
Arçelik 13.595.651.485 1,55
Vakıflar Bankası 12.275.000.000 0,43
Anadolu Efes 11.877.631.576 0,99
Şişe Cam 11.362.500.000 0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:47 Kaynak: AA
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