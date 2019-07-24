Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 900 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 900 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.587.806.638 1,49
Garanti Bankası 40.656.000.000 0,84
Akbank 39.208.000.000 0,82
Tüpraş 33.230.627.840 2,84
Turkcell 29.436.000.000 1,74
Enka İnşaat 29.200.000.000 0,82
Bim Mağazalar 28.368.384.000 7,58
İş Bankası (C) 28.304.811.300 0,56
Ereğli Demir Çelik 27.125.000.000 1,02
Yapı ve Kredi Bank. 23.229.391.031 0,59
Ford Otosan 22.159.966.500 6,35
Aselsan 20.679.600.000 1,92
İskenderun Demir Çelik 19.691.000.000 1,43
Sabancı Holding 19.159.392.912 0,65
Türk Telekom 19.110.000.000 2,42
Türk Hava Yolları 17.664.000.000 0,53
Arçelik 13.892.971.895 1,59
Anadolu Efes 12.221.052.628 1,02
Vakıflar Bankası 11.975.000.000 0,42
Şişe Cam 11.340.000.000 0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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